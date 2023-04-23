Руководитель Гидрометцентра рассказал о погоде в Москве на предстоящей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что майскую солнечную погоду с температурой до +22°C прогнозируют в Москве в понедельник, 24 апреля, со среды, 26 апреля, ожидаются небольшие дожди. Об этом сообщил ТАСС.

Как рассказал синоптик, температурный фон в столице с понедельника по четверг включительно будет выше нормы на 4-5°C, он будет соответствовать «четвертой пятидневке мая».

В понедельник будет солнечно и безоблачно, ожидается, что это будет самый теплый день с начала года, воздух прогреется до +20-22°C, отметил он.

Вильфанд подчеркнул, что в Москве и Подмосковье ожидаются необычные ночные температуры. Так, в столичных спальных районах ночью ожидается +6-8°C, по области — д +3°C, при этом местами ожидается до -1°C, а в центре столицы столбик термометра опустится до 10-12°C.

Во второй половине дня во вторник начнет увеличиваться облачность, а в среду и четверг в Москве прогнозируется небольшой дождь, по области — умеренный. По словам руководителя Гидрометцентра, пока за первые две декады апреля выпало всего около 20% осадков от нормы, поэтому осадки нужно воспринимать позитивно. Температура в эти дни ожидается от +19 до +21°C. В пятницу днем температура понизится до +13-18% за счет облачности и северного ветра.

В выходные месяца похолодание усилится. Минимальная температура понизится до плюс +3-8°C, днем — 11-16°C тепла, добавил он.

Ранее Вильфанд сообщал, что 24 апреля станет самым теплым днем месяца в Москве.