Белгородский губернатор Гладков отменил режим ЧС, введенный из-за найденного снаряда

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об отмене режима чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен в регионе накануне из-за найденного боеприпаса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление регионального правительства.

«С 12.00 часов 23 апреля 2023 года отменить режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» на территории Белгородской области», — говорится в заявлении.

Ранее глава области сообщил, что в центре Белгорода саперы нашли «взрывоопасный предмет». Это произошло во время обследования места, куда 20 апреля в результате нештатной ситуации упал снаряд с истребителя.

После этой находки в городе был введен режим ЧС регионального уровня.

Позднее губернатор сообщил об уничтожении обнаруженного в Белгороде авиаснаряда.