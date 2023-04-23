В Красном море подала сигнал SOS и исчезла яхта с российским экипажем

В Красном море исчезло прогулочное судно «30 minutes» с российским экипажем из трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление супруги капитана яхты Надежды Расиной.

«Они вышли из острова Джизан Саудовской Аравии с понедельника на вторник», — рассказала она.

По информации Расиной, 17 апреля команда вышла из порта острова Джизан Саудовской Аравии и должна была прибыть в африканскую страну Джибути 19 апреля, но так и не появилась там. Как утверждает жена капитана, владелец яхты подал сигнал SOS, дошедший до береговой линии Красного моря.

«Дальше их следы теряются», — сказала она.

Расина подчеркнула, что приблизительно яхта затерялась в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

В декабре сообщалось, что житель Австралии выжил, проведя 20 часов в открытом море, в ожидании спасения. Все это время мужчина держался за обломок лодки, чтобы не утонуть.