Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Красном море подала сигнал SOS и исчезла яхта с российским экипажем

В Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с тремя россиянами на борту

close
100%
Depositphotos

В Красном море исчезло прогулочное судно «30 minutes» с российским экипажем из трех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление супруги капитана яхты Надежды Расиной.

«Они вышли из острова Джизан Саудовской Аравии с понедельника на вторник», — рассказала она.

По информации Расиной, 17 апреля команда вышла из порта острова Джизан Саудовской Аравии и должна была прибыть в африканскую страну Джибути 19 апреля, но так и не появилась там. Как утверждает жена капитана, владелец яхты подал сигнал SOS, дошедший до береговой линии Красного моря.

«Дальше их следы теряются», — сказала она.

Расина подчеркнула, что приблизительно яхта затерялась в пространстве между Саудовской Аравией, Эритреей и Йеменом.

В декабре сообщалось, что житель Австралии выжил, проведя 20 часов в открытом море, в ожидании спасения. Все это время мужчина держался за обломок лодки, чтобы не утонуть.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях