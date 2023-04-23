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Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле нескольких муниципальных образований

Гладков: несколько муниципальных образований Белгородской области попали под обстрел ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале проинформировал о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли несколько региональных муниципальных образований.

«В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки», — написал глава области.

По его словам, под обстрел также попало село Муром, был поврежден забор частного дома. Местные жители в результате произошедшего не пострадали. В настоящее время представители оперативных и аварийных служб осматривают территорию.

22 апреля в Белгородской области под обстрел попала Новая Таволжанка.

Ранее Гладков сообщил , что в центре Белгорода саперы нашли некий «взрывоопасный предмет» при обследовании места, куда 20 апреля в результате нештатной ситуации упал снаряд с истребителя. Взрывотехники Минобороны обезвредили бомбу на полигоне, власти провели эвакуацию граждан.

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