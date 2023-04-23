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Baza: в торговом центре москвич упал с эскалатора на прилавок с яблоками

В Москве в торговом центре «Европейский» мужчина упал с эскалатора и приземлился на прилавок с яблоками, после чего ушел, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, мужчина пришел в торговый центр «Европейский». Во время поездки на эскалаторе он задумался и случайно упал, полетев вниз. Под эскалатором расположен отдел фруктов и овощей продуктового магазина. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, мужчина приземлился «солдатиком» прямо на прилавок с яблоками. После падения часть фруктов оказалась на полу. Несмотря на произошедшее, мужчина не выглядит травмированным: он спрыгнул с прилавка, отряхнулся и ушел.

Инцидент произошел на глазах посетителей торгового центра и сотрудников.

Ранее сообщалось, что на Сахалине 33-летний водитель выжил после падения бетонного столба на автомобиль. Мужчина получил травмы. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку по факту произошедшего.

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