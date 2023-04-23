Жительница Геническа рассказала, как Россия помогает жителям Херсонской области

Жительница Геническа в интервью Telegram-каналу Readovka рассказала о том, как изменилась жизнь города после его вхождения в состав России.

Отмечается, что Оксана является коренной жительницей Геническа. По ее словам, она всю жизнь прожила в курортном городе, как и ее родители. Она отметила, что с тех пор, как Херсонская область вошла в состав России, жизнь и ее родных изменилась в лучшую сторону.

«С приходом России у меня нет такого, чтобы моя семья сидела без мяса или хороших конфет, как это было при Украине», — поделилась она, вспоминая о времени, когда ей приходилось фактически выживать в условиях безденежья.

Также женщина рассказала, что ее дети поступили в российские институты на бюджет, что было бы невозможно раньше, ведь на Украине нет бесплатного образования. «Россия заботится о подрастающем поколении. У меня дети учатся бесплатно и нормально себя чувствуют», — добавила она.

Кроме того, Оксана подчеркнула, что ее знакомые, как и она сама, стали чувствовать себя более защищенными в социальной сфере. «Россия думает об этом аспекте жизни, она заботится о своих людях», — добавила женщина.

Также она выразила надежду, что скоро Геническ снова станет городом-садом, как это случилось с Крымом за восемь лет.