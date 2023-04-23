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Военный дал 14-летней интернет-знакомой логин и пароль от банка и потерял 3 млн рублей

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пулеметчик познакомился в социальных сетях с 14-летней девочкой. Он дал ей логин и пароль от мобильного банка, после чего с его счета списали 3 млн рублей, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, в 2022 году пулеметчик Дмитрий, находясь на службе в ВМФ, познакомился в социальных сетях с 14-летней девочкой. Его не смутил ее возраст, после чего они стали активно переписываться. Через год мужчина сообщил школьнице логин и пароль мобильного банка, на этом их общение закончилось.

Через несколько дней Дмитрий увидел, что неизвестный вывел 3 млн рублей с его счета. Мужчина посчитал, что к этому может быть причастна интернет-знакомая, и сообщил о произошедшем в полицию.

Школьница сказала военному, что проживает в Пермском крае, однако ее нашли в Свердловской области. Девочка стала подозреваемой в краже в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее на Камчатке трое подростков украли с карты пенсионера 70 тыс. рублей.

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