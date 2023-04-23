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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,3

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Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,3 у юго-восточного побережья Камчатки. Информацию об этом опубликовала Геологическая служба США.

По данным научной организации, подземные толчки были зафиксированы в 189,6 км от города Вилючинск, где проживают более 21 тыс. человек.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

О жертвах и разрушениях не сообщалось. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее в камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о зафиксированном землетрясении магнитудой 6,3 в акватории Кроноцкого залива на Камчатском полуострове. Жители города заявили, что ощутили подземные толчки.

До этого сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,9 на Курильских островах.

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