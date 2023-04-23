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В Москве и Подмосковье в ночь на 23 апреля зафиксированы заморозки

Синоптик Тишковец: в Московском регионе в ночь на воскресенье зафиксировали заморозки

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости заявил, что в ночь на 23 апреля в Москве и Московской области местами зафиксированы заморозки.

«Минувшей ночью <...> столбики термометров в столичном регионе местами опускались ниже нуля», — сообщил он.

По словам Тишковца, на востоке Подмосковья, в Черустях, температура воздуха понизилась до -2,5°C. Отрицательные значения термометра также регистрировались в Электростали — до -1,2°C и Коломне — до -0,5°C.

Согласно прогнозу синоптика, в апреле заморозки больше не повторятся, однако ожидается арктическое вторжение в Центральную Россию и Черноземье.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что самым теплым днем месяца в Москве станет 24 апреля. По его словам, такая погода примерно на пять градусов будет выше нормы. Ученый добавил, что подобный температурный режим почти соответствует последней неделе мая.

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