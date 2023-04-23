В Днепропетровской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

В двух областях на востоке Украины была объявлена воздушная тревога днем в воскресенье. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения, передает ТАСС.

Уточняется, что в настоящее время сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях.

До этого тревогу объявили и через полчаса отменили в Николаевской области на юге Украины.

22 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщало о нескольких взрывах в Харькове.

Накануне сообщалось о взрывах в Киевской области.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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