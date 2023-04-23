В России за сутки госпитализировали 487 человек с коронавирусом

За последние сутки в России с коронавирусом госпитализированы 487 человек, также выявлено 6389 новых случаев заболевания. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

5509 человек выздоровели после заболевание коронавирусом. Зафиксировано 32 летальных исхода.

22 апреля оперативный штаб РФ по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за сутки в стране выявлено 7030 новых заражений коронавирусом, выздоровели 7414 человек. За сутки скончались 34 пациента с COVID-19, из них восемь — в Москве. За 24 часа были госпитализированы 958 пациентов с COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вариант коронавируса «арктур» отличается высокой контагиозностью и может обходить сформированный иммунитет к вирусу. Также Попова предупредила о всплеске заболеваемости штаммом «арктур» в мае.