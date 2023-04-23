Автомобилист въехал в толпу на севере Франции, пострадали не менее 11 человек

Автомобилист въехал в толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По информации прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа.

В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 16-летний подросток за рулем Mercedes-Benz протаранил девять автомобилей. По данным kubnews.ru, несовершеннолетний за рулем автомобиля врезался в Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi и Hyundai.

До этого стало известно, что в Минске автомобиль насмерть придавил мужчину во время ремонта. Уточнялось, что мужчина ремонтировал подвеску автомобиля, предварительно поставив машину на домкрат. Во время ремонта автомобиль Mercedes-Benz соскочил с опоры и придавил мужчину.