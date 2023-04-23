Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Автомобилист въехал в толпу на севере Франции, пострадали не менее 11 человек

Автомобилист въехал в толпу на фестивале воздушных змеев на севере Франции. Об этом сообщает издание 20 Minutes.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу вечером в коммуне Берк, в департаменте Па-де-Кале. По информации прокуратуры, 76-летний водитель потерял управление, перепутав педаль тормоза с педалью газа.

В результате происшествия пострадали 11 человек, четверо из которых находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 16-летний подросток за рулем Mercedes-Benz протаранил девять автомобилей. По данным kubnews.ru, несовершеннолетний за рулем автомобиля врезался в Toyota, Skoda, Ford, Mitsubishi и Hyundai.

До этого стало известно, что в Минске автомобиль насмерть придавил мужчину во время ремонта. Уточнялось, что мужчина ремонтировал подвеску автомобиля, предварительно поставив машину на домкрат. Во время ремонта автомобиль Mercedes-Benz соскочил с опоры и придавил мужчину.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях