Спасатели прогнозируют риск схода лавин на севере Бурятии

Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает региональный главк МЧС России в Telegram-канале.

«По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 23-24 апреля в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели рекомендуют воздержаться от посещения лавиноопасной местности в ближайшие дни.

В ведомстве также подчеркнули, что туристским группам необходимо за 10 дней до начала путешествия информировать региональные подразделения МЧС.

Ранее сообщалось, что лавинную опасность объявили на Камчатке. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Камчатский противолавинный центр.

Отмечалось, что в период с 22 по 24 апреля включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского района, Усть-Большерецкого, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов.