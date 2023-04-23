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Более 500 тыс. россиян в 2022 г. привлекли к ответственности за нарушения антиковидных мер

Более полумиллиона россиян в 2022 году были привлечены к ответственности за нарушения антиковидных требований. Об этом говорится в статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, где впервые приведены данные о рассмотренных делах против нарушителей введенных в пандемию мер, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, административная ответственность за нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности была введена в 2020 году, при этом в 2022 году она была самой массовой среди всех рассмотренных судами дел об административных правонарушениях.

Согласно статистике, за прошлый год суды рассмотрели по данной статье 657 тыс. дел, штрафы были назначены в отношении 544 тыс. граждан.

В Судебном департаменте при ВС РФ подчеркнули, что наказания за неношение маски и другие подобные нарушения ограничений суды назначали сдержанно — по 356 тыс. дел судьи ограничились предупреждением, а штрафы были назначены по 198 тыс. дел. В общей сложности суды наложили штрафы на 855 млн руб.

Ранее сообщалось, что число преступников-пенсионеров в России впервые с 2013 года превысило 13 тыс.

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