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Посол РФ рассказал об эвакуации россиян из «горячих точек» в столице Судана

Посол Черновол заявил, что почти всех россиян в Хартуме эвакуировали в посольство России

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Shutterstock

Почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в столице Судана, эвакуированы в посольство России в республике. Об этом сообщил посол РФ в Судане Андрей Черновол РИА Новости.

Как рассказал глава дипмиссии, боевые действия начались в городе «одновременно, повсеместно и достаточно активно».

«У нас находились люди примерно в шести-семи «горячих точках», к счастью, нам оттуда людей вытащить удалось, кроме россиянки с ребенком в здании Нубийской митрополии», — сказал Черновол. Он также подчеркнул что это последняя точка, где отдельно от посольства находятся граждане РФ, попавшие в опасную ситуацию.

Дипломат отметил, что всех, кто был в зоне боевых действий, удалось забрать в посольство», дипломаты поддерживают связь с теми, кто находится в относительно безопасных местах.

Всем рекомендовали не выходить на улицу, добавили в российском посольстве.

Ранее сообщалось, что власти США эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана.

Конфликт между между суданской армией и силами быстрого реагирования (RSF) в Хартуме обострился 15 апреля. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие, в числе которых и мирные граждане.

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