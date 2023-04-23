WP: США эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана

Американские власти эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана. Об этом сообщает The Washington Post.
Отмечается, что эвакуацию провели в воскресенье утром по местному времени.
Ранее сообщалось, что в Судане почти полностью отключился интернет.
До этого стало известно, что управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве республики.
Ограничения на полеты над воздушным пространством страны были продлены до 30 апреля.
Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.