WP: США эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана

Американские власти эвакуировали сотрудников посольства и членов их семей из Судана. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что эвакуацию провели в воскресенье утром по местному времени.

Ранее сообщалось, что в Судане почти полностью отключился интернет.

До этого стало известно, что управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве республики.

Ограничения на полеты над воздушным пространством страны были продлены до 30 апреля.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.