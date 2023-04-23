Netblocks: в Судане почти полностью отключился интернет

В Судане почти полностью отключился интернет, сообщает ТАСС со ссылкой на международную службу мониторинга интернета Netblocks.

«Данные сети в режиме реального времени показывают почти полный сбой подключения к интернету в Судане. При этом уровень подключения в стране сейчас составляет 2% от обычного», — указано в сообщении.

Отмечается, что интернет в Судане и до этого пропадал в связи с продолжающимися боевыми действиями.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

Ранее управление гражданской авиации Судана решило продлить ограничения на полеты в воздушном пространстве республики.

Ограничения на полеты над воздушным пространством страны были продлены до 30 апреля.