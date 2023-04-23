Российское спасательное судно «Берингов пролив» помогло севшему на мель KC Hadong

Российское спасательное судно «Берингов пролив» помогло севшему на мель судну KC Hadong, инцидент произошел в районе порта Шахтерск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Сегодня, в 02:00 из порта Корсаков вышло аварийно-спасательное судно «Берингов пролив» Сахалинского филиала ФГБУ «Морспасслужба», которое направляется к порту Шахтерск для оказания помощи судну «КС Хадонг» (KC Hadong) которое село на мель в районе порта. Прибытие судна в Шахтерск ожидается 24 апреля 2023 года», — указано в сообщении.

Экипаж спасенного судна состоит из 20 граждан Южной Кореи и Филиппин. Отмечается, что разлива топлива не произошло. При этом следственные органы проводят доследственную проверку по части 1 статьи 263 УК РФ.

Ранее начальник морского спасательного подцентра Южно-Сахалинска Марк Корженко рассказал, что судно КС Нadong под флагом Либерии село на мель в районе порта Шахтерск на Сахалине.