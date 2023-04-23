Полиция Шотландии арестовала 25 пытавшихся помешать проведению скачек экоактивистов

Полиция Шотландии отправила под арест 25 экоактивистов, которые пытались помешать проведению национальных скачек Шотландии Scottish Grand National. Об этом заявил помощник начальника полиции Тим Мэйерс, передаетРИА Новости.

«Около 15:20 (17:20 мск – ред.) в субботу, 22 апреля, прямо перед началом главного события Scottish Grand National на ипподроме Эр, большая группа протестующих перелезла под и через ограждения и направилась к треку. Быстрая ... реакция сотрудников ипподрома и полиции Шотландии не позволила этой группе устроить беспорядки», — сказано в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что германский суд приговорил к тюремному заключению трех активистов природоохранного движения Letzte Generation. Издание Die Welt отметило, что этот случай стал самым суровым наказанием для экоактивистов Letzte Generation в истории Германии. Издание подчеркнуло, что на скамье подсудимых оказались трое мужчин и одна женщина, они получили сроки продолжительностью в пять, четыре и три месяца тюремного заключения. Один обвиняемый получил условный срок.