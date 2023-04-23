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Полиция Шотландии арестовала 25 пытавшихся помешать проведению скачек экоактивистов

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Depositphotos

Полиция Шотландии отправила под арест 25 экоактивистов, которые пытались помешать проведению национальных скачек Шотландии Scottish Grand National. Об этом заявил помощник начальника полиции Тим Мэйерс, передаетРИА Новости.

«Около 15:20 (17:20 мск – ред.) в субботу, 22 апреля, прямо перед началом главного события Scottish Grand National на ипподроме Эр, большая группа протестующих перелезла под и через ограждения и направилась к треку. Быстрая ... реакция сотрудников ипподрома и полиции Шотландии не позволила этой группе устроить беспорядки», — сказано в сообщении полиции.

Ранее сообщалось, что германский суд приговорил к тюремному заключению трех активистов природоохранного движения Letzte Generation. Издание Die Welt отметило, что этот случай стал самым суровым наказанием для экоактивистов Letzte Generation в истории Германии. Издание подчеркнуло, что на скамье подсудимых оказались трое мужчин и одна женщина, они получили сроки продолжительностью в пять, четыре и три месяца тюремного заключения. Один обвиняемый получил условный срок.

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