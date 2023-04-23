В апреле онлайн-спрос на ж/д билеты вырос на 93%, а на авиабилеты снизился

Аналитики CloudPayments (сервис входит в группу Cloud) выяснили, как в первой половине апреля по сравнению с первой половиной марта изменился онлайн-спрос в категории железнодорожных билетов, отелей, агентств по организации экскурсий, а также авиабилетов. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Больше всего среди этих категорий онлайн-спрос вырос в категории железнодорожных билетов — на 93%. Количество транзакций стало больше на 84%, а средний чек увеличился на 5% — с 3 899 рублей до 4 086 рублей. При этом билеты на самолеты стали покупать реже: онлайн-оборот снизился на 2%, хотя количество транзакций стало выше на 7%. Средний чек также снизился — на 8% с 67 422 рублей до 62 024 рублей. Наиболее востребованные внутренние направления — Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Минеральные Воды, Сочи. Из зарубежных — Стамбул, Анталья, Дубай, Ереван.

В категории отелей онлайн-оборот вырос на 73%, количество транзакций при этом увеличилось на 40%, а средний чек — на 23% с 25 144 рублей до 31 040 рублей.

Спрос на услуги организаторов экскурсий также увеличился в апреле. Рост онлайн-оборота в этой категории составил 50%, количества транзакций — на 41%, а средний чек стал выше на 6% и с 3 812 рублей увеличился до 4 054 рублей.

Такой рост онлайн-спроса в «туристических» категориях, скорее всего, обусловлен приближающимися майскими каникулами, на которые россияне зачастую планируют поездки и путешествия, считают аналитики.

Ранее стало известно, что в начале года россияне чаще всего останавливались в отелях Москвы, Петербурга и Стамбула.