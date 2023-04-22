Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Роспотребнадзор сообщил, что в Дагестане зарегистрировали 188 случаев заболевания корью

close
100%
Depositphotos

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан сообщили, что в регионе зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори, передает ТАСС.

В управлении назвали эпидемиологическую ситуацию в Дагестане «напряженной, но контролируемой». Там заявили, что случаи заболевания регистрируются среди граждан, которые не были привиты от кори.

Как указали в управлении, осложнение эпидситуации по коревой инфекции в регионе началось в феврале 2023 года, до этого регистрировались лишь единичные случаи без распространения.

«Данные генотипирования свидетельствуют, что случаи заболевания связаны с завозом инфекции из-за пределов республики, а также с непривитыми лицами, прибывшими из стран ближнего зарубежья», — заключили в пресс-службе.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация с корью в России заведомо осложняется. По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 субъектах РФ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях