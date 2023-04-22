Роспотребнадзор сообщил, что в Дагестане зарегистрировали 188 случаев заболевания корью

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан сообщили, что в регионе зарегистрированы 188 лабораторно подтвержденных случаев кори, передает ТАСС.

В управлении назвали эпидемиологическую ситуацию в Дагестане «напряженной, но контролируемой». Там заявили, что случаи заболевания регистрируются среди граждан, которые не были привиты от кори.

Как указали в управлении, осложнение эпидситуации по коревой инфекции в регионе началось в феврале 2023 года, до этого регистрировались лишь единичные случаи без распространения.

«Данные генотипирования свидетельствуют, что случаи заболевания связаны с завозом инфекции из-за пределов республики, а также с непривитыми лицами, прибывшими из стран ближнего зарубежья», — заключили в пресс-службе.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидситуация с корью в России заведомо осложняется. По ее словам, случаи заболевания корью зарегистрированы в 44 субъектах РФ.