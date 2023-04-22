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В Тель-Авиве проходит масштабная акция протеста против судебной реформы

В Тель-Авиве в очередной раз проходит масштабная акция протеста, участники которой выступают против судебной реформы правительства, передает РИА Новости.

Как сообщается, центральные улицы города перекрыты, а на месте демонстраций дежурят полицейские.

Ранее представляющая правящую партию Ликуд в Израиле министр транспорта Мири Регев заявила, что власти продолжат работать над судебной реформой сразу после Дня независимости, который будет отмечаться 25-26 апреля.

Она отметила, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху приостановил данную реформу, чтобы найти компромисс, но, если он не будет достигнут, законопроекты вновь вынесут на утверждение.

27 марта Нетаньяху заявил, что отложит второе и третье чтение законопроекта о судебной реформе до следующей парламентской сессии, которая состоится летом.

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