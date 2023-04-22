«112»: в подмосковном Раменском нашли в мусоре американский гранатомет SMAW

На помойке, расположенной в городе Раменское в Подмосковье, был найден американский гранатомет. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его информации, данное оружие обнаружил пожилой мужчина. Он заметил необычный тубус, когда собирал картон и жестяные банки в мусорном контейнере, находящемся за супермаркетом. Находка оказалась американским гранатометом SMAW.

Мужчина вызвал полицию. Правоохранители забрали гранатомет. Они установили, что это оружие оказалось стреляным. Силовики будут выяснять подробности о гранатомете и его владельце.

Ранее сообщалось, что в багажнике автомобиля Kia в Мытищах взорвался ручной противотанковый гранатомет (РПГ). В результате взрыва РПГ травмы получили два работника МУП «Жилищное хозяйство».