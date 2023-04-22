Эксперт рассказал, как руководителю понять, что подчиненные его не уважают

Частые отгулы, длительные перерывы на обед чаще всего свидетельствуют о том, что подчиненные не уважают руководителя. Об этом «Газете.Ru» рассказал Питер Джансен, эксперт в сфере лидерства, основатель компании по развитию и сопровождению лидеров.

«Эффективность работы команды во многом зависит от взаимоотношений руководителя и подчиненных. Первое, что важно понять руководителю — он не должен активно стремиться нравится своим сотрудникам, при этом должен развивать себя до того уровня, где члены команды будут его уважать», — отметил эксперт.

По словам Джансена, хороший руководитель не вызывает у команды чувство страха, он развивает свои личностные качества и работает над тем, чтобы сотрудники доверяли, уважали, открыто и честно общались с ним.

Очень часто из-за страха перед руководителем, боязни получить выговор или быть уволенным, в коллективе теряется объективность обратной связи. Существует несколько способов, которые позволят лидеру оценить уровень честности обратной связи от подчиненных: например, анонимный опрос, честный и открытый диалог или оценка персоналу по «методу 360», который подразумевает определение соответствия сотрудника занимаемой им должности.

«Обратная связь не всегда про объективность, но об уроках, и как их использовать для дальнейшего улучшения. Гораздо легче и эффективнее учить и учиться, когда есть открытость, нежели чувство страха», — подчеркнул специалист.

Отсутствие уважения к руководителю и страх перед ним могут повлечь за собой разрушение психологического комфорта в компании. Об этом, как правило, свидетельствуют следующие признаки: приходы сотрудников в офис или на важные совещания в последнюю минуту и выход ровно по часам; длительные перерывы на кофе, обеды; частые отгулы; долгая парковка машины рядом с офисом или перекуры.

«Важно также обратить внимание на язык жестов. Частое закатывание глаз сотрудниками, глубокие протяжные вздохи перед тем, как что-то сказать — все это свидетельствует о потере уважения руководителем. Кроме того, отсутствие приглашений на мероприятия, которые организуются сотрудниками внутри компании, может быть признаком неуважения к лидеру», — заключил эксперт.

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