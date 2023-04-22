Белгородский губернатор Гладков опубликовал видео уничтожения упавшей на город авиабомбы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении обнаруженного в Белгороде авиаснаряда. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с его уничтожением.

На видео изображен подрыв снаряда на полигоне.

Ранее Гладков сообщил, что обнаруженный в городе снаряд вывезли с территории жилого сектора.

Глава Белгородской области до этого сообщал, что у дома на улице Шаландина в Белгороде, где 20 апреля произошел взрыв, обнаружили авиационную бомбу.

Снаряд оказался погружен на глубину семь метров. Оперштаб принял решение эвакуировать жителей 17 расположенных рядом домов и вывезти их в пункты временного пребывания. В Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел в связи с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34. Пострадали три человека.