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Белгородский губернатор Гладков опубликовал видео уничтожения упавшей на город авиабомбы

Губернатор Гладков сообщил об уничтожении обнаруженной в Белгороде бомбы

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении обнаруженного в Белгороде авиаснаряда. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с его уничтожением.

На видео изображен подрыв снаряда на полигоне.

Ранее Гладков сообщил, что обнаруженный в городе снаряд вывезли с территории жилого сектора.

Глава Белгородской области до этого сообщал, что у дома на улице Шаландина в Белгороде, где 20 апреля произошел взрыв, обнаружили авиационную бомбу.

Снаряд оказался погружен на глубину семь метров. Оперштаб принял решение эвакуировать жителей 17 расположенных рядом домов и вывезти их в пункты временного пребывания. В Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел в связи с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34. Пострадали три человека.

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