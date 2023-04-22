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УПЦ обвинила сторонников ПЦУ в надругательстве над Библией после захвата храма под Киевом

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Телеграм-канал «СПЖ - новости Православия»

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) заявила, что сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) после захвата Покровского храма в селе Требухов Киевской области надругались над Библией и церковными книгами. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Кощунники вынесли из храма Священное Писание и другую церковную литературу, назвали эти книги мусором, загрузили их в детскую машину и продолжили говорить разные кощунственные слова относительно этих книг», — сказано в сообщении УПЦ.

Отмечается, что свои действия сторонники ПЦУ записывали на видео и фотографировали.

Ранее Союз православных журналистов и Telegram-канал «Первый казацкий» сообщили, что храм УПЦ в Требухове захватили люди в военной форме, называющие себя активистами.

Пришедшие срезали замки храма, несмотря на противодействие верующих УПЦ.

После захвата самого храма, верующие УПЦ постарались удержать трапезную, где провели литургию.

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