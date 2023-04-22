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Baza: в Москве полиция задержала мужчину с инсультом, приняв его за пьяного

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве полицейские задержали пассажира метро с инсультом, решив, что он пьян, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, Сергею стало плохо на станции метро «Красногвардейская», он вышел из вагона и упал на скамейку, после чего был задержан сотрудниками полиции. Как пишет Baza, в отделение, куда доставили мужчину, были вызваны медики, которые поставили ему диагноз «алкогольное опьянение». По информации канала, задержанный провел в полиции несколько часов, после чего его за руки вывели на улицу и оставили.

Мужчину нашли на следующий день. Как сообщает Baza, у него было кровоизлияние в мозг. Родственники мужчины требуют провести проверку в отделении полиции, по их заявлению, у Сергея были обнаружены гематомы по всему телу. В полиции объяснили это постоянными падениями мужчины.

Кроме того, родственники утверждают, что у Сергея пропали дорогие кольца, следы на пальцах свидетельствуют, что их могли сорвать.

По информации Baza, после задержания у Сергея диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и отек головного мозга. В настоящее время он проходит лечение дома, события дня задержания не помнит.

Ранее ученые из Медицинского колледжа Вейл Корнелла выяснили, что инсульт вызывает многочисленные изменения в активности генов мелких кровеносных сосудов головного мозга, и эти изменения потенциально могут быть мишенями для будущих лекарств от последствий инсульта.

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