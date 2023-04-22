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Белгородский губернатор Гладков рассказал о разрушениях после обстрела Новой Таволжанки

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РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил в своем Telegram-канале информацию об обстреле села Новая Таволжанка в Шебекинском районе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Пострадавших нет. Разрушения выявлены в 9 частных жилых домах: выбиты окна, посечены заборы и фасады», — написал он.

По его словам, оперативные и аварийные службы на месте продолжают подомовой обход территории.

Электроснабжение будет восстановлено в течение 4-5 часов.

Ранее Гладков сообщил, что село Новая Таволжанка в Шебекинском районе области попало под обстрел Вооруженных сил Украины.

Также 22 апреля губернатор Белгородской области сообщал, что рядом с местом взрыва на улице Шаландина в Белгороде саперы обнаружили авиационную бомбу. Позже Гладков сообщил, что обнаруженный снаряд вывезли с территории жилого сектора. Взрывотехники Минобороны России приняли решение обезвредить взрывоопасный предмет на полигоне, отметил он.

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