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Посол РФ Черновол заявил о готовности к эвакуации российских граждан из Судана

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Посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что российская сторона готова к эвакуации граждан России из республики, передает ТАСС.

По его словам, пока не приходится говорить о том, чтобы «пересечь линии соприкосновения сторон» в Судане.

«Без этого разговоры об эвакуации становятся беспочвенными», — сказал дипломат.

Он указал, что как только будет такая возможность, российская сторона проведет эвакуацию граждан РФ, если ситуация в суданской столице Хартуме «кардинально к лучшему до этого не изменится».

Черновол также сообщил, что Россия подготовила предварительные списки для эвакуации из Судана.

«Если такие эвакуационные мероприятия состоятся, то мы, как обычно, вместе со своими гражданами заберем и граждан стран СНГ, их списки также ведутся», — заявил он.

Ранее в посольстве РФ в Судане сообщали, что, по предварительным данным, россияне не пострадали во время столкновений в Хартуме.

Конфликт между вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования (спецназом) Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

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