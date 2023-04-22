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В Красноярске аварийно сел пассажирский самолет

В Красноярске совершил аварийную посадку летевший из Таиланда пассажирский самолет

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Depositphotos

Пассажирский самолет Boeing, летевший из Таиланда, совершил аварийную посадку в Красноярске из-за неисправностей, передает «Интерфакс», ссылаясь на экстренные службы.

Как заявили в службах, экипаж воздушного судна, который выполнял рейс из Пхукета, перед посадкой в Красноярске связался с диспетчерами и доложил о нештатной ситуации на борту на фоне отказа техники, запросив аварийную посадку. Там отметили, что судно удалось благополучно посадить.

В службах также сообщили, что пожара при посадке Boeing удалось избежать. Пассажирам и экипажу не потребовалась медицинская помощь.

Ранее самолет, летевший из Владивостока в Москву, совершил вынужденную посадку в Иркутске в связи с высоким давлением в тормозной системе.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет Boeing, следовавший из Сочи в Красноярск, аварийно сел в аэропорту прибытия из-за разгерметизации салона.

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