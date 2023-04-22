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Mash: ВСУ пытались атаковать военкомат в Брянской области с помощью беспилотника

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Телеграм-канал «Mash»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать военкомат в городе Клинцы Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно информации канала, беспилотник упал в нескольких метрах от точки назначения. Сообщается, что БПЛА зацепился за линию электропередачи и рухнул на жилой частный дом, после чего сдетонировал. В доме выбиты стекла и поврежден забор. О пострадавших не сообщается.

Уточняется, что на крыле беспилотника была надпись «смерть москалям».

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит из автомата пограничниками в небе над Курской областью. В материале отмечается, что беспилотник Вооруженных сил Украины успел пролететь от российско-украинской границы всего 500 метров, а после был сбит в районе села Гусево. Уточняется, что при попытке атаки беспилотника пострадавших и разрушений нет.

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