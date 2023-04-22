Baza: парад на 9 Мая в Москве может пройти без пролета авиации

Парад на 9 Мая в Москве может пройти без воздушной части. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на два источника.

По данным канала, организаторы парада рассматривают такой вариант «довольно серьезно», при этом подчеркивается, что окончательное решение по вопросу еще не принято и самолеты и вертолеты все же могут принять участие в параде.

Один из источников Baza предположил, что такой вариант рассматривается в связи с тем, что пилотов и технику «не хотят отвлекать от выполнения боевых задач в зоне СВО».

В прошлом году парад на 9 мая проходил без авиации. Тогда организаторы объясняли это плохой погодой.

Ранее в Госдуме сообщили, что в этом году по всей России не будет проводиться очное шествие «Бессмертный полк». Такое решение было объяснено соображениями безопасности — и тем, что некоторые регионы (например, Крым) уже отказались от очной акции. Организаторы предложили несколько альтернативных вариантов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».