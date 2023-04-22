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В Уфе мужчина утонул в яме с водой, когда пошел выбрасывать угли из мангала

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Управление гражданской защиты г. Уфы

В Уфе сотрудник автомойки упал в глубокую яму с водой, когда пошел выбрасывать угли из мангала. Мужчина скончался, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты населения Уфы в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в ночь на 22 апреля 2023 года сотрудники автомойки отмечали мусульманский праздник Ураза-байрам. После торжества мужчина 1989 года рождения ушел выбрасывать угли из мангала, а обратно не вернулся. Тогда коллеги пошли его искать.

Было выдвинуто предположение, что мужчина мог утонуть в глубокой яме с водой. Администратор автомойки вызвала спасателей.

На место происшествия прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты города Уфы. Спасатели погрузились на дно ямы глубиной пять метров, где обнаружили тело мужчины. Останки были извлечены и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

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