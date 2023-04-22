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Белгородский губернатор сообщил о вывозе из жилого сектора упавшей в городе авиабомбы

Губернатор Гладков: обнаруженный в Белгороде боеприпас вывезли из жилого сектора

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Телеграм-канал «112»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что обнаруженный в городе снаряд вывезли с территории жилого сектора. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что людей постепенно возвращают в их квартиры.

Ранее в этот день глава региона сообщал, что у дома на улице Шаландина, где 20 апреля произошел взрыв, обнаружили авиационную бомбу.

Снаряд погрузился в землю на семь метров. Оперштаб принял решение эвакуировать жителей 17 расположенных рядом домов и вывезти их в пункты временного пребывания.

В результате взрыва пострадали три человека.

В Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел в связи с нештатным сходом авиабоеприпаса с Су-34.

С 11 апреля 2022 года на территории области действует «желтый» уровень террористической опасности, регион неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.

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