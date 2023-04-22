Командующий армией Судана заявил, что готов взять ответственность за события в стране

Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что готов взять на себя полную ответственность за события в стране. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

«Я выполняю свой долг и готов взять на себя всю полноту ответственности за ситуацию», — сказал Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что из столицы Судана Хартума эвакуируют сотрудников отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН Тедрос Гебрейесус заявлял, что с начала боевых действий в Судане были убиты по меньшей мере 270 человек, свыше 2600 получили ранения.