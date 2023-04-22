Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На юго-западе Москвы горит квартира в жилом доме, проводится эвакуация

close
100%
Телеграм-канал «Говорит Москва»

В жилом доме на Ясногорской улице на юго-западе Москвы горит квартира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На Ясногорской улице горит квартира жилого дома», — сказали в экстренных службах и добавили, что проводится эвакуация дома.

По данным агентства, очаг возгорания находится в квартире на шестом этаже.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина нашел в мусорном баке моноколесо и принес его домой. Ночью оно взорвалась в его квартире, после чего начался пожар. Мужчина смог выбраться на улице через окно.

22 апреля также сообщалось, что в Подмосковье на балконе загорелись банки с самогоном из-за направленных солнечных лучей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях