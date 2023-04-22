На юго-западе Москвы горит квартира в жилом доме, проводится эвакуация

В жилом доме на Ясногорской улице на юго-западе Москвы горит квартира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«На Ясногорской улице горит квартира жилого дома», — сказали в экстренных службах и добавили, что проводится эвакуация дома.

По данным агентства, очаг возгорания находится в квартире на шестом этаже.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина нашел в мусорном баке моноколесо и принес его домой. Ночью оно взорвалась в его квартире, после чего начался пожар. Мужчина смог выбраться на улице через окно.

22 апреля также сообщалось, что в Подмосковье на балконе загорелись банки с самогоном из-за направленных солнечных лучей.