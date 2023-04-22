В Геленджике нашли живыми двух девочек 9 и 15 лет, которые ушли гулять без разрешения родителей

В Геленджике нашли живыми двух девочек 9 и 15 лет, которые ушли гулять, не сказав об этом родителям, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, у девочек нет никаких повреждений. По факту случившегося организована проверка.

По предварительной информации, 21 апреля 2023 года около 14:00 две девочки ушли из дома на прогулку без разрешения и не вернулись. Ночью родители девятилетней девочки поняли, что их дочери нет дома, тогда они сообщили об этом в полицию. Родители 15-летней девочки узнали о пропаже дочери от сотрудников правоохранительных органов.

У одной из школьниц был с собой мобильный телефон, однако он оказался выключен. Сотрудники правоохранительных органов проверили знакомых девочек, места массового пребывания и общественные места.

Уточняется, что семьи школьниц не состоят на учете.

Ранее в Екатеринбурге нашли живым 13-летнего мальчика, который пропал вместе с котом.