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В МЧС рассказали о состоянии упавшей в Белгороде авиабомбы

МЧС: найденный в Белгороде боеприпас не является взрывоопасным

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В Главном управлении МЧС РФ рассказали о состоянии найденной в Белгороде авиабомбы, передает РИА Новости.

По экспертной оценке, снаряд не взрывоопасен.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в районе, где произошел взрыв, саперы нашли авиационную бомбу. В целях безопасности оперштаб принял решение эвакуировать жителей 17 окрестных домов. По словам главы региона, в пункты временного размещения придется вывезти около 3 тыс. жильцов.

Саперы обнаружили снаряд на глубине 7 метров. Его вывезут на полигон Минобороны для утилизации.

20 апреля в Белгороде произошел взрыв. В результате на дороге в районе улиц Шаландина и Ватутина образовалась воронка диаметром 20 м.

Пострадали три человека, сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Жителей пострадавшего девятиэтажного дома расселили, повреждены оказались несколько машин.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что инцидент произошел из-за нештатного схождения боеприпаса с Су-34. Ведется расследование.

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