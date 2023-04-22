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СМИ: родственники украинских военных вышли на акцию протеста в Кривом Роге

Родственники украинских военнослужащих собрались на акцию протеста в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, они жалуются на плохие условия для бойцов. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Вести».

«В Кривом Роге родственники военных, служащие в 129 ОТБр Территориальной обороны ВСУ, собрались на акцию протеста», — пишет канал.

Люди жалуются на то, что раненых бойцов не вывозят с позиций, на плохие условия службы и отношение командования к военнослужащим, отмечают «Вести».

Сообщается также, что представители власти и командования приглашают родственников поговорить в здании, но они отказываются.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров прокомментировал сообщения о вручении повесток в армию в электронном виде через приложение предоставления государственных услуг «Дия», он заявил, что такой услуги нет ни в планах, ни в разработке.

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