В Екатеринбурге нашли живым 13-летнего мальчика, который пропал вместе с котом

В Екатеринбурге обнаружили 13-летнего школьника. Мальчик ушел из дома вместе с котом и не вернулся, сообщает E1.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД по Екатеринбургу.

По данным издания, 21 апреля 2023 года 13-летний мальчик вышел из своего дома на Эльмаше вместе с котом, после чего вечером он не вернулся. Как оказалось, школьник не первый раз сбегает из дома.

Днем 22 апреля 2023 года мальчик самостоятельно пришел домой вместе с котом. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают место его нахождения, а также причины, по которым он решил уйти из дома. По предварительным данным, ребенок не пострадал, в его отношении не было совершено противоправных действий.

Ранее в Иркутске нашли живым 11-летнего пятиклассника, который не вернулся из школы домой 21 апреля 2023 года.