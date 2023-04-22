В Иркутске нашли живым пятиклассника, который не вернулся из школы домой

В Иркутске нашли 11-летнего мальчика, который не вернулся накануне из школы, сообщает ИА IrkutskMedia.

По данным издания, ребенок находился в микрорайоне Стрижи. 11-летний мальчик живой и невредимый.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в официальном Telegram-канале, заявление в полицию написала мать школьника. Она рассказала, что 21 апреля 2023 года ее сын не вернулся из школы домой. Сотрудники правоохранительных органов установили, что мальчик вышел из учебного заведения в обеденное время, когда у него закончились занятия. Однако домой он так и не пришел.

Для поиска пятиклассника были сформированы группы, куда вошли сотрудники полиции и волонтеры.

Уточняется, что мальчик мог быть дезориентирован.

Ранее сообщалось, что в Мурманске третий день ведутся поиски 17-летней девушки. Она ушла из дома 19 апреля 2023 года и не вернулась.