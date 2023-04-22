Красную площадь начали готовить к проведению Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, в настоящее время строители монтируют трибуны для зрителей по обе стороны Мавзолея Ленина, который пока не задрапирован, а вдоль площади появились декоративные конструкции.

Парад на Красной площади, приуроченный к очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне, готовится и планируется к проведению, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что праздничные мероприятия на 9 Мая в регионе отменены из соображений безопасности. Решение было принято на заседании оперативного штаба. В регионе отменены массовые мероприятия, парад и запуск салютов.

До этого в мэрии Воронежа заявили, что акция «Бессмертный полк» пройдет 9 мая в онлайн-формате.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об отмене первомайских демонстраций, парадов и шествия «Бессмертного полка» в День Победы.