Румынский суд продлил домашний арест подозреваемому в работорговле шоумену Эндрю Тейту

Румынский суд на 30 суток продлил домашний арест скандально известному блогеру, шоумену и кикбоксеру Эндрю Тейту, его брату Тристану и двум гражданкам Румынии. Об этом сообщает Mediafax.

29 декабря известный в США и Великобритании шоумен был арестован вместе со своим братом по подозрению в сексуальном насилии и торговле людьми. По версии следствия, братья при содействии двух гражданок Румынии создали преступную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией шести женщин. Сами братья обвинения отрицают. В конце марта суд постановил о перемещении братьев из СИЗО под домашний арест.

До ареста Тейт получил популярность благодаря роликам в Tiktok, содержание которых отличается высокой степенью сексизма и дискриминации. В частности, он утверждал, что место женщины в доме, женщины не могут водить машину и являются собственностью мужчин.

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