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В «Росэнергоатоме» отреагировали на заявление Гросси об обстрелах ЗАЭС

В «Росэнергоатоме» назвали заявление Гросси об обстрелах ЗАЭС нагнетанием ситуации

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РИА Новости

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о том, что эксперты на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) фиксировали обстрелы в районе станции, является нагнетанием ситуации. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

«На мой взгляд, при всем уважении к МАГАТЭ, идет искусственное нагнетание ситуации… Ни по самой станции, ни по периметру, близлежащему к станции, ударов мы не фиксировали, их просто не было», — сказал Карчаа.

По его словам, целью нагнетания ситуации вокруг ЗАЭС может быть нанесение репутационного ущерба Российской Федерации.

Накануне стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ситуацией на Запорожской АЭС в связи с тем, что эксперты МАГАТЭ почти ежедневно в течение последней недели слышали обстрелы. Отмечается, что последние доклады группы МАГАТЭ подчеркивают серьезные риски для ядерной безопасности, с которыми сталкивается ЗАЭС.

До этого Гросси говорил, что Запорожская АЭС не должна подвергаться нападению и использоваться для нападения.

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