На юге Франции около 2 тысяч человек выйдут на протест против проекта новой автомагистрали

Около двух тысяч активистов во Франции 22 апреля проведут демонстрацию против строительства новой автомагистрали A69 Тулуза-Кастр в департаменте Тарн на юге страны. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

К акциям протеста в эти выходные призвала Ассоциация защиты окружающей среды. Власти уже запланировали усиленные меры «для обеспечения общественного порядка», отмечает телеканал.

Как ожидается, в мероприятии примут участие от 1,5 до 2 тыс. человек. За порядком будут следить 800 жандармов и полицейских. В полиции считают, что из этого количества демонстрантов, для которых в городе Саикс был разбит лагерь, от 150 до 200 человек «могут иметь намерение применить насилие».

Участок автомагистрали стоимостью €500 млн должен связать Кастр (Тарн) с Верфей (Верхняя Гаронна), то есть автомагистраль A68, расположенную к востоку от Тулузы, с кольцевой дорогой Кастра к 2025 году. Проект обосновывают необходимостью уменьшить заторы на дорогах вокруг этих двух городов, а также сделать их более безопасными. При этом защитники окружающей среды критикуют его, так как считают строительство этой дороги бесполезным и разрушительным для окружающей среды.

Ранее сообщалось, что на фоне протестов против пенсионной реформы во Франции рейтинг президента Эммануэля Макрона опустился до рекордно низкого показателя — о поддержке политика заявили только 26% опрошенных.