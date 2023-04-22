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«Ромир»: более 70% россиян предпочитают новые отечественные бренды иностранным

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Сергей Мамонтов/РИА Новости

Более 70% россиян предпочитают новые отечественные бренды иностранным. Об этом свидетельствуют данные исследовательского холдинга «Ромир», передает РИА Новости.

Согласно исследованию, 53% опрошенных признались, что смогли бы доверять новому российскому производителю. Респонденты также подчеркнули важность таких характеристик, как название, логотип, дизайн, реклама и другие.

Уточняется, что предпочтение новому российскому бренду с «иностранными характеристиками» отдали лишь 27% опрошенных, а о доверии к такому заявили 22%. Доверие к иностранным производителям выразили около трети респондентов, а для 67% предпочтительнее, чтобы зарубежный продукт имел российские качества.

Ранее аналитики медиахолдинга Rambler&Co провели опрос среди 250 тысяч человек и выяснили, что большинство россиян (78%) хотели бы, чтобы у ChatGPT появился российский аналог, а 22% достаточно возможностей американского сервиса. При этом отмечалось, что более половины респондентов (57%) не доверяют западному чат-боту в плане информационной безопасности, остальные 43% не беспокоятся о своих данных.

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