Sky News Arabia: ряд иностранных послов прибыли в Порт-Судан после эвакуации из Хартума

Ряд иностранных послов после эвакуации из столицы Судана Хартума прибыли в Порт-Судан, расположенный на побережье Красного моря. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

«Ряд иностранных послов прибыли в Порт-Судан после их эвакуации из Хартума», — говорится в сообщении.

Послы каких стран были эвакуированы, не уточняется.

22 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что из столицы Судана Хартума эвакуируют сотрудников отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО).

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.