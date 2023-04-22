Москвичка пыталась купить сайт по продаже ношенных трусов и перевела деньги мошенникам

В Москве девушка увидела объявление о продаже сайта необычного бизнеса. Она перевела деньги, после чего поняла, что связалась с мошенниками, сообщается в Telegram-канале Baza.

По данным издания, 22-летняя москвичка случайно нашла сайт «Трулала», на котором продавали бывшие в употреблении трусы и носки. Девушка увидела, что бизнес продается, поэтому решила приобрести сайт. Она связалась с неизвестным, представившимся Максимом.

Мужчина сказал, что сайт продается за 150 тыс. рублей, причем эту сумму ему нужно было перевести в криптовалюте. Девушка через своего молодого человека перевела Максиму 1788 USDT. После этого продавец заблокировал москвичку и удалил с ней всю переписку. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников.

Потерпевшая обратилась в полицию.

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