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«Первый казацкий»: людям в военной форме удалось захватить храм УПЦ под Киевом

Храм Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Требухов в Киевской области захватили люди в военной форме, называющие себя активистами. Об этом сообщают Союз православных журналистов и Telegram-канал «Первый казацкий».

Пришедшие срезали замки храма, несмотря на противодействие верующих УПЦ.

После захвата самого храма, верующие УПЦ постарались удержать трапезную, где провели литургию. В настоящее время полицейские намерены провести опись имущества священника УПЦ, проживающего при храме. Его вместе с семьей намерены выселить из дома. Прихожане по-прежнему находятся возле храма.

Ранее сообщалось, что украинские силовики задержали правозащитницу Викторию Кохановскую во время прямого эфира. Сейчас она помещена под домашний арест.

Женщина принимала активное участие в противостоянии захвата Киево-Печерской лавры украинскими правоохранительными структурами и попыталась подать иск в полицию Украины после обнаружения запертых людей в опечатанных помещениях лавры.

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