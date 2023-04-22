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ТАСС: сотрудники ФАО эвакуируются из столицы Судана Хартума

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Reuters

Из столицы Судана Хартума эвакуируют сотрудников отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника ФАО, который находится в столице.

Он рассказал агентству, что в Хартуме в данный момент наблюдается очень сложная ситуация.

«Сейчас идет эвакуация сотрудников нашей организации из гостиницы», — сказал сотрудник ФАО и добавил, что в последние несколько дней в Судане постоянно возникают проблемы с мобильной связью.

В настоящее время группа сотрудников ФАО находится в одном из отелей в центре Хартума и собирает вещи, добавил он.

По его словам, их должны эвакуировать под Хартум, но куда именно, он не уточнил.

Конфликт между Вооруженными силами Судана во главе с фактическим лидером страны, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командующим Силами быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало перешел в открытую фазу утром 15 апреля.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ООН Тедрос Гебрейесус заявлял, что с начала боевых действий в Судане были убиты по меньшей мере 270 человек, свыше 2600 получили ранения.

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